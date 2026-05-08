Un progetto chiamato Trails in Malesia mira a integrare le foreste con la coltivazione della palma da olio, secondo quanto dichiarato da un esperto di sostenibilità. Si tratta di un'iniziativa agroforestale che combina la gestione delle aree forestali con attività agricole, con l'obiettivo di promuovere un approccio più sostenibile. La descrizione del progetto è stata rilasciata durante un evento a Roma.

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Il progetto Trails in Malesia è un progetto agroforestale, ovvero un'integrazione tra foresta e agricoltura. Abbiamo piantato 37 ettari di foresta mista, combinando quindi la vegetazione forestale con la palma da olio. Valuteremo la capacità di rigenerazione di questa foresta. L'obiettivo del progetto è quindi valutare la fattibilità dell'agroforestazione come alternativa al disboscamento e alla successiva riforestazione. Piantiamo insieme alberi forestali e palme da olio e ne valutiamo le prestazioni. Vogliamo dimostrare che la combinazione di palma da olio e alberi forestali avrà un impatto limitato sulla produttività”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Rival (Cirad): "Con Trails integrazione tra foreste e palma da olio"

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