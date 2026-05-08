Sorteggiato il primo turno nazionale Ascoli i playoff entrano nel vivo

Il primo turno nazionale dei playoff è stato sorteggiato, segnando l’inizio delle sfide decisive per l’accesso alle fasi finali. L’Ascoli si prepara ad affrontare il proprio debutto in questa fase, mentre il quadro delle avversarie è stato definito con i risultati del sorteggio. La giornata di ieri ha visto la conclusione delle operazioni di sorteggio, che hanno stabilito le partite e gli accoppiamenti dei prossimi incontri.

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Il cerchio inizia a stringersi e l’Ascoli si prepara al suo debutto playoff. Nella giornata di ieri la Lega Pro ha provveduto ad effettuare il sorteggio degli incroci relativi alla serie di gare in programma domenica 10 maggio (andata) e mercoledì 13 (ritorno) per il primo turno della fase nazionale. Dopo le prime due serie di scontri ad eliminazione diretta in gara unica, ora si passerà al doppio turno con l’ingresso delle terze in classifica che andranno a misurarsi contro le avversarie ancora in lizza per l’ultimo pass promozione. Le combinazioni d’andata estratte: Cittadella-Ravenna, Campobasso-Potenza, Pianese-Lecco, Casarano-Renate, Casertana-Salernitana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sorteggiato il primo turno nazionale. Ascoli, i playoff entrano nel vivo Notizie correlate Sorteggio playoff Serie C: il programma delle partite del primo turno NazionaleNel primo pomeriggio negli studi di “Sky Sport” è stato effettuato il sorteggio dei playoff di Serie C (primo turno Nazionale), con dieci le squadre... Playoff: sarà Casarano-Renate Calcio serie C, primo turno nazionale: fra gli accoppiamenti Campobasso-PotenzaIn un accoppiamento due paesi (quello brianzolo è un paesino) e in un altro due capoluoghi di regione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Playoff Serie C: sorteggiato il primo turno Nazionale, date e sfide; Sorteggio playoff Serie C, primo turno Nazionale: data, orario e le squadre qualificate; Playoff Serie C, sorteggiato il primo turno nazionale: il quad...; Playoff Serie C, il tabellone del primo turno: derby Casertana-Salernitana, Ravenna col Cittadella. Sorteggiato il primo turno nazionale. Ascoli, i playoff entrano nel vivoIl cerchio inizia a stringersi e l’Ascoli si prepara al suo debutto playoff. Nella giornata di ieri la Lega Pro ha provveduto ad effettuare il sorteggio degli incroci relativi alla serie di gare in ... sport.quotidiano.net Playoff Serie C, il sorteggio del primo turno nazionaleL’appuntamento è per giovedì 7 maggio dalle 12.30, ad Area C, con il sorteggio live alle 12.30 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e in streaming sul sito di SkySport.it. L’estrazione sarà a cura di ... sport.sky.it Sorteggiato il primo turno play-off della fase nazionale: è #CasertanaSalernitana. Gara di andata in programma domenica 10 maggio allo stadio 'Pinto' facebook Serie C, sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff 2025/26: ecco il programma completo delle sfide x.com