Sorrisi al Garibaldi con Paci e Del Grosso

Al teatro Garibaldi Milleventi sono in programma due spettacoli dopo il successo di ieri sera con Andrea Scanzi e il monologo dedicato a Battiato, che ha registrato il tutto esaurito. Oggi e domani, il teatro ospiterà altri due eventi, mantenendo vivo l’interesse del pubblico. La presenza di artisti e momenti di teatro continua a richiamare numerosi spettatori nella struttura.

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Dopo il sold out di ieri sera con Andrea Scanzi e l’omaggio a Battiato nel monologo E ti vengo a cercare, altri due spettacoli sono in programma oggi e domani al Garibaldi Milleventi. Questa sera alle 21 il protagonista sarà il comico Alessandro Paci (nella foto) con il suo nuovo show dal titolo Non solo barzellette. Una serata esilarante, senza pause, con aneddoti di vita personali e di collaborazioni che hanno segnato il tempo della comicità toscana. Due ore di risate, di invenzioni e di travestimenti. Sabato sera sempre alle 21 sarà invece la volta di Carmine Del Grosso, comico, autore e podcaster, con il suo ultimo spettacolo Periodo Refrattario.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sorrisi al Garibaldi con Paci e Del Grosso Notizie correlate Paci, Scanzi, Del Grosso: i prossimi spettacoli al MilleventiPrato, 7 maggio 2026 – Alessandro Paci, Andrea Scanzi, Carmine Del Grosso: entra nel vivo una settimana con grandi ospiti a Il Garibaldi Milleventi. Luca Bizzarri, Paci e Zavatteri al Faraggiana con "Le nostre donne"Achille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Al teatro... Altri aggiornamenti Si parla di: Sorrisi al Garibaldi con Paci e Del Grosso. Sorrisi al Garibaldi con Paci e Del GrossoQuesta sera alle 21 il protagonista sarà il comico Alessandro Paci (nella foto) con il suo nuovo show dal titolo Non solo barzellette. Una serata esilarante, senza pause, con aneddoti di vita ... lanazione.it Paci, Scanzi, Del Grosso: i prossimi spettacoli al MilleventiIl 7 maggio in scena Andrea Scanzi con ‘E ti vengo a cercare, l’8 maggio Alessandro Paci con ‘Non solo barzellette’ e il 9 maggio Carmine del Grosso con ‘Periodo Refrattario’ ... lanazione.it