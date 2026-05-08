Sorpreso in giro con la cocaina e un antinfiammatorio usato come droga
Un giovane di 21 anni è stato fermato dai carabinieri nei pressi di un negozio nel centro di Vigevano. Durante il controllo, sono stati trovati con sé della cocaina e un antinfiammatorio che viene talvolta utilizzato come droga. L’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che il suo atteggiamento ha suscitato i sospetti degli agenti.
Un ragazzo di 21 anni, che si aggirava in modo sospetto nei dintorni di un negozio nel centro di Vigevano, è stato denunciato per spaccio dai carabinieri che, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di controllarlo. Cocaina e PregabalinIl giovane aveva con sé 5 grammi di cocaina in varie.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Sorpreso con droga e contanti in auto: arrestato 49enne. Sequestrati 7 grammi di cocainaI Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato nella tarda serata di ieri, 5 marzo 2026, un uomo di 49 anni ritenuto responsabile...
Piombino | Sorpreso a spacciare droga, a casa nasconde cocaina e contanti: 25enne arrestatoUn 25enne di origine nordafricana è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Alcamo: sorpreso a sostituire i segnali stradali in giro per la città. Denunciato un alcamese; Mercedes con problemi di bilanciamento. Russell sorpreso da Ferrari e McLaren, Antonelli fiducioso; Perugia, ventenne sorpreso a passeggiare con una mazza da baseball. Denunciato; Sorpreso con una pistola negli slip: arrestato dalla Polizia di Stato. A suo carico sequestrati anche droga, denaro e munizioni. - Questura di Roma | Polizia di Stato - Polizia di Stato.
Sorpreso in giro con la cocaina e un antinfiammatorio usato come drogaUn ragazzo di 21 anni, che si aggirava in modo sospetto nei dintorni di un negozio nel centro di Vigevano, è stato denunciato per spaccio dai carabinieri che, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno ... milanotoday.it
Evenepoel a sorpresa al Giro delle Fiandre: sfida stellare con Pogacar e Van der PoelRemco Evenepoel ha sorpreso il mondo del ciclismo annunciando la sua partecipazione al Giro delle Fiandre, in programma domenica 5 aprile. Il fuoriclasse belga, portacolori della Red ... it.blastingnews.com
https://terninrete.it/notizie-di-terni-bandecchi-chi-sara-sorpreso-a-fare-pipi-nei-vicoli-di-piediluco-sara-sanzionato-con-pene-esemplari-la-risposta-del-sindaco-a-una-segnalazione-al-prefetto/ - facebook.com facebook
Il magistrato Visone: “Comitati civici delle toghe e intercettazioni, derive pericolose. Sorpreso da Melillo” di @aldotorchiaro x.com