Sorpresi con quasi 20 kg di droga | in manette un italiano e un romeno

Due giovani sono stati arrestati a Rimini dopo essere stati trovati in possesso di quasi 20 chili di droga durante un'operazione della polizia. L'intervento è avvenuto nella zona di Rimini sud, dove agenti hanno effettuato il fermo e il sequestro. Le autorità hanno identificato un cittadino italiano e uno romeno come coinvolti nell'operazione, che ha portato al loro arresto.

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Rimini, 8 maggio 2026 – Due giovani in manette, trovati con quasi 20 kg di droga. E’ il bilancio del blitz condotto dalla squadra mobile della polizia nella zona di Rimini sud. L’operazione è scattata dopo alcune segnalazioni. Un 27enne romeno con precedenti è stato fermato da una pattuglia che lo stava tenendo d’occhio. Una volta perquisito, nello zaino del giovane sono stati trovati 2,5 kg di hashish e marijuana. Gli agenti, sulla base delle segnalazioni, sono riusciti poi a risalire alla casa dove lo spacciatore andava a rifornirsi. Nell’abitazione hanno rivenuto altri 16 kg di hashish e marijuana, sacchetti per il confezionamento e bilancini di precisione, nonché parecchi soldi in contanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpresi con quasi 20 kg di droga: in manette un italiano e un romeno Notizie correlate Reggio Calabria, sorpresi in auto con 4 kg di cocaina: arrestati due corrieri della drogaLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto a Villa San Giovanni due corrieri di droga diretti in Sicilia, che a bordo della loro... Giovane residente a Sezze fermato con 8 kg di droga in auto: in manette 24enneABBONATI A DAYITALIANEWS Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga con un ingente sequestro di stupefacente.