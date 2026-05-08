Sorpresa durante gli scavi | di fianco al supermercato spuntano gli scheletri di una necropoli romana

Durante gli scavi nei pressi di un supermercato a Ravenna sono stati ritrovati diversi scheletri appartenenti a una necropoli romana. La scoperta è avvenuta durante un intervento di scavo previsto in quell’area, che ha portato alla luce resti umani sepolti nel sottosuolo. La zona è nota per i numerosi ritrovamenti archeologici legati a diverse epoche storiche che si sono succedute nel tempo.

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