Sorical | distacchi idrici per morosi e abusivi in 5 comuni del Cosentino

In cinque comuni del Cosentino sono stati avviati distacchi dell’acqua a causa di morosità e utenze abusive. La procedura prevede la sospensione del servizio per chi non ha pagato le bollette o utilizza acqua in modo illecito. Le autorità hanno comunicato che le interruzioni avverranno in modo programmato e che sono state adottate misure per evitare sanzioni elevate. Non sono stati forniti i nomi specifici dei comuni coinvolti.

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? Domande chiave Quali sono i cinque comuni colpiti dai distacchi idrici?. Come funziona la procedura per evitare le sanzioni da migliaia di euro?. Quanto costerà la riattivazione del servizio dopo la sospensione?. Chi rischia la denuncia alle autorità per i prelievi non regolamentati?.? In Breve Iter REMSI prevede sollecito dopo 10 giorni e costituzione in mora dopo 25 giorni.. Costi di sospensione e riattivazione raggiungono i 150 euro per utenza.. Interessi di mora calcolati sul tasso BCE incrementato del 3,5%.. Distacchi colpiscono attività agricole e artigiane nei comuni di Luzzi e Aiello Calabro.. Mercoledì 13 maggio 2026, il personale della Sorical interverrà per limitare o sospendere l’erogazione idrica a Rende, Castrolibero, Luzzi, Altilia e Aiello Calabro colpendo gli utenti morosi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sorical: distacchi idrici per morosi e abusivi in 5 comuni del Cosentino Notizie correlate Pozzuoli, scoperti due allacci idrici abusivi in Strada della ColmataIndividuati due prelievi illegali sulla nuova condotta idrica pubblica: intervento del Servizio Ciclo Integrato delle Acque con supporto dei... Caserta, indagine nel Parco 2000: 8 indagati per allacci idrici abusiviL’indagine condotta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per otto... Contenuti utili per approfondire Lotta allo spreco, Sorical pronta a ridurre l’acqua a chi non paga in cinque comuni cosentiniDa settimana prossima limitazioni e sospensioni per gli utenti morosi. MI costi di riattivazione ammonteranno a circa 150 euro ... corrieredellacalabria.it Settimana di incertezze idriche in contrada Richetti, i residenti sollecitano SoricalDisagi idrici persistenti lamentati dai cittadini di contrada Richetti, una situazione che si protrae dal 1 maggio, passando dalla bonifica del pozzo che serve l’area di pertinenza e con Sorical ad an ... lameziainforma.it