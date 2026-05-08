Sopraelevata ed Elicoidale corsie chiuse fino al 30 dicembre

Fino al 30 dicembre 2026, due corsie del ponte Elicoidale e della sopraelevata resteranno chiuse al traffico. La chiusura temporanea fa parte dei lavori di adeguamento del nodo di San Benigno, gestiti dall'azienda che si occupa delle autostrade. Durante questo periodo, le corsie chiuse non saranno accessibili ai veicoli, e la carreggiata in direzione interessata sarà più stretta rispetto al normale.

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Prorogato fino al 30 dicembre 2026, nell'ambito dei lavori di adeguamento del nodo di San Benigno condotti da Autostrade, il divieto di transito temporaneo su due corsie: una del ponte Elicoidale e l'altra della sopraelevata, con il conseguente restringimento della carreggiata in direzione del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maratona. Strade chiuse fino alle 15.30 Leggi anche: Nuovo asfalto sulla Messina-Catania, corsie chiuse e deviazioni per oltre 70 chilometri Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mobilità: fino al 30 aprile 2026 soppressa parte corsia riservata ai bus in via di Francia; Genova, mezzo in avaria sulla Sopraelevata Aldo Moro: perché le code hanno raggiunto A7, A10 e Ponte San Giorgio. Si staccano calcinacci dalla sopraelevata e in via Fieschi: traffico in tilt in centroNotevole distacco di materiale dalla strada sopraelevata Aldo Moro, nella zona dell’elicoidale: il crollo è avvenuto ieri sera e ha coinvolto sia le corsie in direzione levante che la sottostante via ... genova.repubblica.it Materiali si staccano dalla Sopraelevata, intervengono VvfUn'ampia porzione di materiale si è staccata la notte scorsa dalla sopraelevata Aldo Moro, nella zona dell'elicoidale coinvolgendo la le corsie in direzione levante che la sottostante Via di Francia. ansa.it Leggi l'articolo - Gaglianico, nuovo look alla piazzetta sopraelevata dei giardini pubblici #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #gaglianico - facebook.com facebook Rampa per Genova Ovest chiusa dopo un incidente: traffico paralizzato dalla sopraelevata alla Valbisagno x.com