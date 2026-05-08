Sony utile in calo del 63% | il peso dei debiti e il caso Peanuts

Sony ha registrato un calo dell’utile del 63% a causa di oneri legati ai debiti e a una joint venture con Honda che ha assorbito ingenti risorse finanziarie. La società ha anche affrontato difficoltà nel recuperare i diritti sui personaggi dei Peanuts, che rappresentano un elemento chiave per le strategie future. La situazione finanziaria complessiva ha portato a una revisione delle priorità e delle risorse disponibili.

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