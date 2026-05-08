Sondaggio | il centrodestra scende al 43,9% calano Lega e FdI

Un recente sondaggio mostra il centrodestra al 43,9%, con Lega e Fratelli d’Italia in calo rispetto alle rilevazioni precedenti. La diminuzione dei consensi per questi partiti ha causato una flessione nel sostegno al governo. Nel frattempo, il campo largo ha superato la soglia della maggioranza, grazie a un aumento di preferenze che ha coinvolto anche altri schieramenti. I dati evidenziano un mutamento nella composizione del consenso politico attuale.

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? Domande chiave Perché il calo della Lega e di FdI sta colpendo il governo?. Come ha fatto il campo largo a superare la maggioranza?. Quali fattori economici stanno spingendo gli elettori verso il Movimento 5 Stelle?. Chi tra le opposizioni sta guadagnando più terreno rispetto al centrodestra?.? In Breve Lega scende al 6,6% e Fratelli d'Italia cala al 27,8%. Forza Italia registra una lieve erosione al valore dell'8,2%. M5S cresce allo 13,2% mentre il PD sale al 22,3%. Crisi energetica e deficit economico alimentano il malcontento dei cittadini.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Il lieve crescita economica non riesce a compensare il calo di consenso della maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sondaggio: il centrodestra scende al 43,9%, calano Lega e FdI Notizie correlate Sondaggi, effetto Vannacci sul centrodestra: calano Lega e FdII sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Futuro Nazionale di Roberto Vannacci provoca cambiamenti negli... Sondaggi politici, questa settimana calano tutti i partiti del centrodestra: giù Lega, Forza Italia e FdiL'ultimo sondaggio di Swg segnala un calo per i primi quattro partiti italiani: ma è il centrodestra nel suo complesso a scendere maggiormente nei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sondaggio Pagnoncelli: per la prima volta il centrodestra (con Vannacci) scivola dietro al campo largo; Sondaggi politici, Meloni resiste ma il campo largo può superare il centrodestra; Sondaggi politici, il campo largo sale al 45,3% e sorpassa il centrodestra: cala la fiducia nel governo; Sondaggio Vannacci al 4,1%: Futuro Nazionale si avvicina alla Lega in caduta libera. Sondaggi politici, frenata del centrodestra: allunga il Campo largoUna frenata netta del centrodestra, con la Lega che lascia sul terreno ben sette decimali e Fratelli d’Italia che scende sotto la soglia psicologica del 28%, trascinando la coalizione ... corriereadriatico.it Sondaggi 2026, cala tutto il centrodestra: FdI perde più degli altri, sale il Pd, scende il M5sL’ultimo sondaggio Swg segnala un calo per tutti i partiti della maggioranza: cresce il Pd, avanzano Verdi e Sinistra, frenano Lega e Forza Italia. Fratelli d’Italia resta primo partito ma perde conse ... msn.com Comunali Venezia, sondaggio Tecnè su 1.001 intervistati: dati da leggere con cautela. Martella avanti su Venturini VENEZIA – Un campione limitato di 1.001 intervistati e una quota altissima di indecisi rendono il quadro ancora estremamente fluido in vista del - facebook.com facebook Sondaggio. Secondo voi perché sul sito e sui social di Più Europa, a tre giorni dalla sua morte, si sono dimenticati di ricordare Olivier Dupuis a) Sono morti anche gli addetti stampa e i social media manager di Più Europa; b) Si sono imbarcati tutti sulla Flottill x.com