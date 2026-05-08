Sondaggio | il centrodestra scende al 43,9% calano Lega e FdI

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente sondaggio mostra il centrodestra al 43,9%, con Lega e Fratelli d’Italia in calo rispetto alle rilevazioni precedenti. La diminuzione dei consensi per questi partiti ha causato una flessione nel sostegno al governo. Nel frattempo, il campo largo ha superato la soglia della maggioranza, grazie a un aumento di preferenze che ha coinvolto anche altri schieramenti. I dati evidenziano un mutamento nella composizione del consenso politico attuale.

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? Domande chiave Perché il calo della Lega e di FdI sta colpendo il governo?. Come ha fatto il campo largo a superare la maggioranza?. Quali fattori economici stanno spingendo gli elettori verso il Movimento 5 Stelle?. Chi tra le opposizioni sta guadagnando più terreno rispetto al centrodestra?.? In Breve Lega scende al 6,6% e Fratelli d'Italia cala al 27,8%. Forza Italia registra una lieve erosione al valore dell'8,2%. M5S cresce allo 13,2% mentre il PD sale al 22,3%. Crisi energetica e deficit economico alimentano il malcontento dei cittadini.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Il lieve crescita economica non riesce a compensare il calo di consenso della maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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