Un recente sondaggio sulle elezioni amministrative di Avellino nel 2026 mostra un possibile ribaltamento nelle preferenze degli elettori. Secondo i dati, il candidato Festa potrebbe superare Pizza al secondo turno, invertendo le aspettative di alcune analisi precedenti. La rilevazione fornisce nuove indicazioni sulla situazione politica in vista delle consultazioni, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 3 minuti Un nuovo sondaggio sulle elezioni amministrative di Avellino 2026 apre scenari tutt’altro che scontati nella corsa a Palazzo di Città. La rilevazione, effettuata tra il 24 e il 27 aprile su un campione di 800 intervistati residenti nel comune capoluogo, mostra infatti un dato politico doppio: Nello Pizza risulta avanti al primo turno, ma in un eventuale ballottaggio sarebbe Gianluca Festa ad avere la meglio. Il sondaggio evidenzia innanzitutto il livello di notorietà dei principali protagonisti della competizione elettorale. Gianluca Festa si conferma il candidato più conosciuto con il 94%, seguito da Laura Nargi all’83%, mentre Nello Pizza si attesta al 58%.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SONDAGGIO/ Elezioni amministrative Avellino, colpo di scena: Festa ribalterebbe Pizza al secondo turno

Notizie correlate

Amministrative ad Avellino, Zinzi (Lega): "Sarà una partita che si giocherà al secondo turno. Festa arriverà al ballottaggio"“La Lega ha costruito una lista importante, “Liberi e forti”, a sostegno del candidato sindaco Gianluca Festa.

Elezioni amministrative ad Avellino, le liste per Pizza: i candidatiTempo di lettura: 2 minutiE’ stata presentata questo pomeriggio presso il Comune di Avellino la lista del Partito Democratico che parteciperà alle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sondaggio BiDiMedia: Martella avanti, Martini e Boldrin sopra il 3%; Degrado e sicurezza, cosa deve fare il nuovo sindaco? Le risposte degli aretini; Centrodestra in pausa di riflessione. Cercasi candidato e unità; Amministrative Avellino, ufficializzate le liste: ecco candidati e posizioni delle coalizioni.

Elezioni amministrative 2026Le ultime notizie sulle elezioni comunali 2026 con gli aggiornamenti su candidati e sondaggi alle amministrative. Seggi aperti domenica 24 e lunedì 25 maggio: si vota in 626 comuni italiani, tra cui 1 ... fanpage.it

Elezioni Comunali 2026 in provincia di Avellino, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggioElezioni comunali 2026 in Campania, in provincia di Avellino si andrà al voto in 13 Comuni tra i quali anche il Comune capoluogo, Avellino. Saranno 99.138 le persone che andranno al voto ... ilmattino.it

Pesantissima batosta per il Partito laburista del premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform Uk di Farage, nelle elezioni locali britanniche, secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra #ANSA facebook

Dai primi dati delle elezioni locali nel Regno Unito, si configura una sconfitta ancora più ampia delle attese per il Labour, che al momento sta perdendo 139 consiglieri comunali rispetto alla precedente tornata. Al contrario si segnala una netta affermazione di x.com