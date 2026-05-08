Sondaggio Comanducci resta con i piedi per terra | I valori finali saranno diversi

Un sondaggio condotto da Egm per Toscana Tv mostra un vantaggio per la coalizione di centrodestra, con Marcello Comanducci come candidato a sindaco. Comanducci ha commentato i risultati, affermando che i valori finali saranno diversi. La rilevazione si basa su un campione di cittadini interpellati sul territorio, e il risultato indica un certo margine di vantaggio rispetto agli avversari.

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Il sondaggio di Egm per Toscana Tv ha consegnato un primato alla coalizione di centro destra che ha come candidato a sindaco Marcello Comanducci. È proprio lui che commenta i dati restando decisamente con i piedi per terra.“I sondaggi sono indicatori utili anche se il campione è molto piccolo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Marco Bezzecchi resta con i piedi per terra: “Sono soddisfatto, ma i test sono diversi da un weekend di gara”Marco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali questo weekend a Buriram in occasione del primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Delitto di Garlasco, De Rensis: “Stasi ha una speranza crescente ma resta con i piedi per terra”« Alberto Stasi ha una speranza sempre più crescente, ma mantiene un equilibrio che lo porta a restare con i piedi per terra, consapevole della sua...