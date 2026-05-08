Arezzo ha raccolto le risposte di circa 800 persone su un totale di 3.640 chiamate effettuate, con 2.840 persone che hanno deciso di non rispondere o di riattaccare subito. Si tratta di un risultato che, secondo gli organizzatori, può essere considerato rappresentativo dei cittadini. Il sondaggio sulle amministrative del 2026 ha coinvolto diversi intervistati, ma i dati mostrano un alto tasso di rifiuto alla partecipazione.

Tavernelli piglia tutto: quiz, premi e applausi. In curva già gli fanno il monumento Discoteca di Arezzo, rissa per futili motivi: probabilmente qualcuno aveva guardato male qualcuno mentre partiva Annalisa Menchetti già si vede colla fascia: “Le torri un si fanno”. Mancano solo le ruspe fermate a mani nude Undici anni in Giunta e ora cascano dal pero: “Chi ha governato Arezzo? Boh, forse i marziani” Tra sondaggi “scientifici”, osservatori artigianali e maggioranze silenziose, ad Arezzo la vera campagna elettorale ormai si combatte nei commenti Facebook AREZZO – Il vero vincitore del sondaggio sulle comunali 2026 non sarebbe né il centrodestra né il centrosinistra.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sondaggio ad Arezzo: 800 rispondono, 2.840 riattaccano. “Finalmente un dato davvero rappresentativo”

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