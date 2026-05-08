Sondaggi Grande Fratello dell’8 maggio | chi rischia l’eliminazione stasera

Da dilei.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’atmosfera si fa tesa mentre si avvicina la finale. Gli ultimi sondaggi pubblicati l’8 maggio indicano chi potrebbe essere eliminato nella puntata di stasera. I concorrenti sono consapevoli dei rischi e la convivenza si fa più difficile. La situazione si fa sempre più difficile mentre i giorni passano e si avvicinano le decisioni finali.

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La finale si avvicina, e dentro la Casa del  Grande Fratello Vip  si respira un’aria che ormai sa più di resa dei conti che di convivenza serena. Siamo a  venerdì 8 maggio, Ilary Blasi torna in diretta, e il pubblico – che in queste settimane ha guardato, commentato e twittato – sembra avere le idee già piuttosto chiare.  Chi salverà?  Chi lascerà la Casa con la valigia in mano stasera? Al  televoto  ci sono  Adriana Volpe,  Lucia Ilardo,  Francesca Manzini  e  Marco Berry. Quattro nomi, un solo posto sicuro. E i  sondaggi  che circolano nelle community più seguite del programma cominciano a raccontare una storia abbastanza definita. Grande Fratello, cosa dicono i sondaggi dell’8 maggio.🔗 Leggi su Dilei.it

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