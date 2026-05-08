Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’atmosfera si fa tesa mentre si avvicina la finale. Gli ultimi sondaggi pubblicati l’8 maggio indicano chi potrebbe essere eliminato nella puntata di stasera. I concorrenti sono consapevoli dei rischi e la convivenza si fa più difficile. La situazione si fa sempre più difficile mentre i giorni passano e si avvicinano le decisioni finali.

La finale si avvicina, e dentro la Casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria che ormai sa più di resa dei conti che di convivenza serena. Siamo a venerdì 8 maggio, Ilary Blasi torna in diretta, e il pubblico – che in queste settimane ha guardato, commentato e twittato – sembra avere le idee già piuttosto chiare. Chi salverà? Chi lascerà la Casa con la valigia in mano stasera? Al televoto ci sono Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Francesca Manzini e Marco Berry. Quattro nomi, un solo posto sicuro. E i sondaggi che circolano nelle community più seguite del programma cominciano a raccontare una storia abbastanza definita. Grande Fratello, cosa dicono i sondaggi dell’8 maggio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello dell’8 maggio: chi rischia l’eliminazione stasera

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