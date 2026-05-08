A Villa Pasqui si terrà un evento dedicato ai sogni di nozze, portando in evidenza le novità del settore wedding. L’iniziativa rappresenta un'occasione per scoprire le proposte più recenti e le tendenze emergenti per i matrimoni previsti nei prossimi due anni. L’incontro riunisce professionisti e coppie interessate a approfondire le scelte per il giorno più importante, tra tradizione e innovazione nel settore nuziale.

? Domande chiave Dove si svolgerà questo nuovo incontro tra tradizione e wedding moderno?. Come cambieranno le tendenze per i matrimoni del biennio 202627?. Chi sono i professionisti selezionati per garantire un evento sostenibile?. Come ottenere l'accesso gratuito e il welcome kit esclusivo?.? In Breve Accesso gratuito con welcome kit previa registrazione su sito sposiexpo.it. Orari fissi dalle 15 alle 19 per sabato 9 e domenica 10 maggio. Focus su catering km zero e professionisti locali della Valtiberina. Tendenze wedding 202627 orientate verso sostenibilità e personalizzazione estrema. Sabato 9 maggio alle ore 15, la prima edizione di Valtiberina Sposi Expo aprirà le porte di Villa Pasqui a Belvedere per un weekend dedicato all’eccellenza del wedding.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogni di nozze: il meglio del wedding sbarca a Villa Pasqui

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