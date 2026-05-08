Soggiogano un anziano costringendolo a ospitarli in casa e a chiedere continui finanziamenti alla banca Arrestati

Nella mattina di lunedì 4 maggio, le forze dell’ordine di Falconara Marittima hanno arrestato un uomo di 45 anni e una donna di 55 anni. L’operazione è nata da segnalazioni riguardanti due presunti malintenzionati sospettati di aver ingannato un anziano, costringendolo a ospitarli in casa e a chiedere ripetuti finanziamenti presso una banca locale. La polizia ha intercettato e fermato i due sospettati nel corso di un’operazione articolata.

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FALCONARA MARITTIMA – Si è conclusa nella mattinata di lunedì 4 maggio, con l’arresto di un uomo ed una donna rispettivamente di 45 e di 55 anni, una lunga e articolata operazione condotta dalla polizia locale di Falconara Marittima, allertata sulla possibile presenza di due malintenzionati in.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Anziano trovato morto in casa a Castello: arrestati la moglie e il figlioNelle prime ore di questa mattina a Castelsangiovanni i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Piacenza hanno dato... Leggi anche: Piacenza, anziano fu trovato morto in casa: “Maltrattato e ucciso”, moglie e figlio arrestati