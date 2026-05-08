Softball Saronno apre il weekend con una vittoria Battuta la New Bollate in Serie A1
Il weekend di softball si apre con una vittoria per la squadra di Saronno, che ha battuto la Lacomes New Bollate 2-0 nella gara-1 del settimo turno della Serie A1 2026. La partita si è conclusa in cinque inning con un punteggio di 2-9, confermando il risultato a favore della formazione di casa. La partita si è disputata senza ulteriori variazioni di risultato o incidenti rilevanti.
Una vittoria d’autorità per Saronno. La MFK ha infatti battuto per 2-0 la Lacomes New Bollate in occasione della gara-1 valida per il settimo turno della Serie A1 2026 di softball, imponendosi in cinque inning con un sonoro 2-9. Prestazione in totale controllo quello delle lombarde, capaci di mettere a referto addirittura dodici valide, contro le due delle avversarie. Le padrone di casa hanno sbloccato il risultato fin nella prima ripresa, mettendo a referto tre sigilli grazie ad un fuoricampo da due punti di Saviola e con un doppio di Bartoli. Nel secondo turno Saronno aumenta il proprio parziale, avanzando di due unità ancora con Bartoli, stavolta con un singolo.🔗 Leggi su Oasport.it
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