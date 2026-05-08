Il weekend di softball si apre con una vittoria per la squadra di Saronno, che ha battuto la Lacomes New Bollate 2-0 nella gara-1 del settimo turno della Serie A1 2026. La partita si è conclusa in cinque inning con un punteggio di 2-9, confermando il risultato a favore della formazione di casa. La partita si è disputata senza ulteriori variazioni di risultato o incidenti rilevanti.

Una vittoria d’autorità per Saronno. La MFK ha infatti battuto per 2-0 la Lacomes New Bollate in occasione della gara-1 valida per il settimo turno della Serie A1 2026 di softball, imponendosi in cinque inning con un sonoro 2-9. Prestazione in totale controllo quello delle lombarde, capaci di mettere a referto addirittura dodici valide, contro le due delle avversarie. Le padrone di casa hanno sbloccato il risultato fin nella prima ripresa, mettendo a referto tre sigilli grazie ad un fuoricampo da due punti di Saviola e con un doppio di Bartoli. Nel secondo turno Saronno aumenta il proprio parziale, avanzando di due unità ancora con Bartoli, stavolta con un singolo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball, Saronno apre il weekend con una vittoria. Battuta la New Bollate in Serie A1

Notizie correlate

Softball: la Quick Mill Bollate è ancora imbattuta in Serie A1, si dividono la posta Saronno e ForlìLa Quick Mill Bollate rimane l’unica squadra imbattuta nella Serie A1 2025-2026 di softball.

Leggi anche: Softball: torna la Serie A1, tutte a caccia di Bollate. Forlì e Saronno le rivali di spicco

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Serie A1 Softball, Bollate-Forlì il clou della sesta giornata. Turno di derby in Veneto ed Emilia - Federazione Italiana Baseball Softball; Serie A1 Softball: un fine settimana di grandi sfide per le squadre di Bollate; Softball, doppio ko a Saronno per l’Ares Safety Macerata; Softball serie A1: sesto turno, riflettori su Caronno, Saronno e Bollate.

Softball A1: scontro diretto in chiave salvezza per il CollecchioSi gioca tra le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio il settimo turno della Serie A1 Softball. Ad aprire le danze è la serie tra MKF Saronno e Lacomes New Bollate, che si disputerà sui due giorni, ... sportparma.com

Serie A1 Softball, al Quick Mill Bollate il big-match di giornata. Sweep per Saronno e Pianoro. Pareggio tra Rovigo e Castellanapoliticamentecorretto.com - Serie A1 Softball, al Quick Mill Bollate il big-match di giornata. Sweep per Saronno e Pianoro. Pareggio tra Rovigo e Castellana ... politicamentecorretto.com

Softball A1: Saronno ospita (New) Bollate, Caronno impegnata sul campo di Forlì x.com

Si gioca tra le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio il settimo turno della Serie A1 Softball. Ad aprire le danze è la serie tra MKF Saronno e Lacomes New Bollate, che si disputerà sui due giorni, con la compagine nerazzurra che vuole dare continuità ai risul - facebook.com facebook