Softball Forlì si veste d’azzurro | cinque stelle della Italposa al Mondiale di Praga
A Forlì, cinque atlete italiane sono state convocate per partecipare al Mondiale di softball che si terrà a Praga dal 16 al 20 giugno. La nazionale italiana di softball Elite ha annunciato ufficialmente le giocatrici scelte dall’head coach Craig Montvidas, che rappresenteranno l’Italia nella prima fase del torneo internazionale. La squadra si prepara ad affrontare questa importante competizione nel contesto della Women's Softball World Cup.
L’head coach della Nazionale Italiana di Softball Elite, Craig Montvidas, ha ufficializzato le convocazioni per la spedizione azzurra che affronterà la prima fase della Women's Softball World Cup a Praga, dal 16 al 20 giugno. In questa prestigiosa lista, il Softball Club Forlì si conferma un.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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