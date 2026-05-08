Sofidel festeggia i primi 60 anni E porta il Giro d’Italia a Porcari C’è anche il Gran Premio della Fuga

Sofidel celebra i suoi sessant’anni con una serie di eventi e iniziative. Tra queste, la presenza del Giro d’Italia a Porcari, città scelta per ospitare una tappa della corsa ciclistica. La manifestazione sportiva include anche il Gran Premio della Fuga, una delle tappe di gara. La compagnia ha organizzato diverse attività per festeggiare il traguardo raggiunto, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati di ciclismo.

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Un compleanno speciale, quello dei 60 anni dalla fondazione. Con diverse iniziative per celebrarlo. In primis il Giro. Ci sarà anche la celebre mummia del spot pubblicitario. Regina, marchio del Gruppo Sofidel conferma per il secondo anno consecutivo la sua presenza come Sponsor Ufficiale della corsa rosa e presenta una serie di attività a maggio. Su tutte la tappa intitolata al " Paper District " lucchese. Il 20 maggio la partenza dell’11^ tappa del Giro avverrà da Porcari, dove Sofidel ha la sua sede principale. Denominata "Porcari (Paper District) – Chiavari", rappresenta un riconoscimento al distretto cartario lucchese, uno più grandi del mondo, dove il Gruppo è cresciuto e ha ancora il suo cuore operativo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sofidel festeggia i primi 60 anni. E porta il Giro d’Italia a Porcari. C’è anche il Gran Premio della Fuga Notizie correlate Giro d’Italia 2026: tra il Mummia Show e la tappa-evento per i 60 anni di SofidelLa Corsa Rosa non smette mai di stupire, e anche quest'anno promette di lasciare col fiato sospeso gli appassionati di ciclismo di tutta Europa. Ippica, show all’Arcoveggio. Tra le femmine festeggia Irma Ferm. Ideal Turdance firma il Gran Premio ItaliaUn pomeriggio davvero spettacolare all’ippodromo dell’Arcoveggio grazie al Gran Premio Italia, fondamentale appuntamento primaverile per i cavalli di...