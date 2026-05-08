Smart Orobie entra nelle scuole | due incontri formativi per gli studenti tra digitale e territorio

Smart Orobie, il progetto dedicato alla valorizzazione delle Orobie bergamasche, organizza due incontri formativi destinati agli studenti delle scuole locali. Gli eventi mirano a coinvolgere i giovani nel conoscere e approfondire il rapporto tra digitale e territorio. Il progetto coinvolge vari gruppi di azione locale del territorio, che collaborano per promuovere le caratteristiche e le risorse delle montagne bergamasche.

Saranno gli studenti i protagonisti dei prossimi appuntamenti di Smart Orobie, il progetto di valorizzazione delle Orobie bergamasche che coinvolge diversi GAL del territorio. Lunedì 11 maggio sono in programma due incontri formativi rivolti alle classi quarte dell’ Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme e dell’ ABF di San Giovanni Bianco, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi della promozione territoriale e del turismo sostenibile. Le due sessioni, che si inseriscono tra le azioni messe in campo dal GAL Valle Brembana 2020 nell’ambito del progetto, saranno aperte dal saluto di Silvano Gherardi, consigliere del GAL e delegato a Smart Orobie, e rappresentano un ulteriore tassello del percorso che punta a costruire una destinazione turistica più consapevole, innovativa e condivisa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Educare i bambini all’uso della bici. Incontri formativi nelle scuoleIncontri nelle scuole di Chiusi della Verna per educare all’utilizzo della bicicletta.

Sicurezza in discoteca: incontri nelle scuole per sensibilizzare gli studentiUn importante progetto rivolto agli studenti genovesi ha preso il via nei giorni scorsi grazie all'impegno del sindacato delle discoteche Silb, per...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Smart Orobie entra nelle scuole della Val Brembana: due incontri formativi su digitale e territorio; Studenti ambasciatori delle nostre Valli con i social: incontri all'ABF e all'Alberghiero; Promoserio continua a crescere: Nodo strategico per lo sviluppo del territorio.

Smart Orobie, due talk aperti al pubblico per raccontare il futuro delle valli Brembana e ImagnaZogno. Prosegue il percorso di Smart Orobie, il progetto di valorizzazione territoriale finanziato dal Ministero del Turismo, con due talk aperti al pubblico promossi dal Gal Valle Brembana 2020, tra ... bergamonews.it

“Smart Orobie” entra nelle scuole: Alberghiero di San Pellegrino e Abf San Giovanni Bianco protagonisti - facebook.com facebook