Sleeve gastrectomy | richiesta di 1,8 milioni per la morte di una donna

Una donna deceduta dopo un intervento di gastrectomia a manica ha portato alla richiesta di risarcimento di 1,8 milioni di euro. Durante il procedimento si sono sollevate domande sulla possibilità di un robot di ridurre i rischi chirurgici e sui motivi che hanno portato alla dimissione della paziente solo tre giorni dopo l’operazione. La vicenda sta al centro di un procedimento giudiziario in corso.

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?? Punti chiave Come può un robot garantire un rischio pari a zero? Perché la paziente è stata dimessa solo tre giorni dopo l'intervento? Chi ha sbagliato a diagnosticare una polmonite invece di una fistola? Cosa prevede il processo penale per omicidio colposo contro il medico??? In Breve Richiesta risarcimento di 1,883 milioni di euro al tribunale civile di Ravenna. Intervento robotico eseguito il 28 luglio presso la clinica Salvador Mundi di Roma. Costo totale dell'operazione di 20 mi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sleeve gastrectomy: richiesta di 1,8 milioni per la morte di una donna Reborn as unloved wife, I'm happy to get a divorce, cold CEO panics! #chinesedrama Notizie correlate Sleeve gastrectomy: causa da 1,5 milioni per la morte di una donna? Cosa scoprirai Come ha fatto una sutura chirurgica a causare il decesso? Quali analisi pre-operatorie mancano secondo i periti della Procura?... Errore fatale a Napoli: medico condannato per la morte di una donnaUn tribunale di Napoli ha emesso una condanna per omicidio colposo nei confronti di un medico del presidio ospedaliero Pellegrini, ritenuto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Morta dopo un'operazione per perdere peso, i familiari 'danni per 1,5 milioni'; Chiesto maxi risarcimento. Muore dopo l’intervento di riduzione dello stomaco. Il chirurgo a processo; Ravenna, donna morta dopo sleeve gastrectomy: richiesta civile da 1,883 milioni e processo penale a Roma; Morta dopo un’operazione per perdere peso, la famiglia chiede 1,5 milioni di danni: Calvario di un mese. Morta dopo un'operazione per perdere peso, i familiari 'danni per 1,5 milioni'(ANSA) - RAVENNA, 04 MAG - I familiari di una donna morta nell'estate 2023 a 62 anni, meno di un mese dopo un intervento di 'sleeve gastrectomy' (procedura bariatrica per perdere peso), eseguito in un ... msn.com Un mese di sleeve gastrectomy, vi racconto il mio percorsoL’avevo promesso a me stessa e a tutte le lettrici di DiLei, una volta iniziato il percorso di rinascita con la sleeve gastrectomy, vi avrei informato sui cambiamenti, quelli visibili e quelli ... dilei.it Una 62enne ravennate perse la vita a meno di un mese da una "sleeve gastrectomy" eseguita a Roma. Al via l'accertamento tecnico al Tribunale civile di Ravenna, mentre nella Capitale c’è il processo penale per omicidio colposo a carico del chirurgo - facebook.com facebook