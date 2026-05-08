Durante la conferenza stampa degli Internazionali d’Italia, l’altoatesino ha espresso chiaramente di comprendere chi accusa di boicottaggio. Le sue parole sono state dirette e senza mezzi termini, riflettendo un atteggiamento deciso nei confronti delle critiche ricevute. Le sue dichiarazioni sono state riportate senza commenti aggiuntivi, offrendo una panoramica diretta delle sue posizioni in merito alla situazione.

Le parole dell’altoatesino. Dalla conferenza stampa degli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner è tutt’altro che accomodante. Il numero uno azzurro e del mondo affronta senza giri di parole il tema che da mesi agita il circuito: la richiesta, avanzata dai migliori giocatori e giocatrici del tennis mondiale, di ottenere una quota più alta dei ricavi generati dagli Slam. Sul tavolo resta anche l’ipotesi estrema di un boicottaggio. Per Sinner il nodo non riguarda soltanto il denaro, ma soprattutto il riconoscimento del ruolo degli atleti. «Gli Slam sono il cuore del nostro sport», spiega, «ma chi scende in campo sente di non essere valorizzato abbastanza rispetto a ciò che porta a questi eventi».🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sinner non si nasconde: “Capisco chi parla di boicottaggio”

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