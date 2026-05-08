Sinner-maniaci sfidano la pioggia bomba d' acqua agli Internazionali

Nel pomeriggio, un forte acquazzone ha interrotto le partite degli Internazionali BNL d'Italia di tennis. Intorno alle 14, la pioggia intensa ha causato un rapido spostamento di giocatori e spettatori verso le zone coperte e gli stand. La perturbazione ha creato un momento di sospensione delle gare, con i campi di gioco che si sono svuotati in pochi minuti. Nessuna informazione sulla durata della sospensione è stata comunicata.

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AGI - Piove sugli Internazionali BNL d'Italia di tennis. Intorno alle ore 14, un acquazzone si è abbattuto sui campi di gioco provocando un fuggi-fuggi generale verso stand e aree coperte. Il rovescio è durato circa 15 minuti, durante i quali le gradinate del campo d'allenamento non si sono svuotate: decine di fan di Jannik Sinner sono rimasti immobili sotto la pioggia per non perdere il posto in vista della sessione di allenamento programmata per le ore 16. "Siamo venuti da Bolzano per lui, resistiamo", ha dichiarato una tifosa altoatesina mentre attendeva il fuoriclasse azzurro, atteso in campo in tandem con Flavio Cobolli. Lo...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner-maniaci sfidano la pioggia, bomba d'acqua agli Internazionali Notizie correlate Leggi anche: Bomba d'acqua a Roma, pioggia e grandine improvvisi: decine di strade allagate, caduto un albero in Prati Sinner, quando gioca agli Internazionali? La data dell’esordio(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara a esordire agli Internazionali d'Italia 2026.