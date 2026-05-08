Sindaco Torre Annunziata ‘dimissionario ma per difendere la città’

Il sindaco di Torre Annunziata ha annunciato le dimissioni, spiegando che non si tratta di un gesto di fuga ma di una risposta a commenti ingiusti fatti durante un periodo di forte attenzione mediatica. Ha aggiunto di non voler difendersi, ma di voler chiarire la propria posizione di fronte a quanto accaduto. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

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