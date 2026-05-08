Sindaco denuncia un hater social | Sei anni di insulti e persecuzioni

Nella cittadina di Cesa, in un periodo di campagna elettorale, il sindaco ha annunciato di aver presentato una denuncia-querela contro un uomo sospettato di aver inviato messaggi offensivi, diffamatori e di aver condotto attacchi personali via social network. La questione ha portato a un aumento della tensione tra le parti coinvolte, con il primo cittadino che ha deciso di agire legalmente dopo sei anni di insulti.

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Clima sempre più teso sul fronte politico e social a Cesa, nel pieno della campagna elettorale. Il sindaco Enzo Guida ha annunciato di aver presentato una formale denuncia-querela nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di continue offese, diffamazioni e attacchi personali diffusi.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Caso Luca Spada, la compagna denuncia gli hater: “Insulti di inaudita volgarità” mentre prosegue inchiesta a ForlìProsegue l’inchiesta sul caso Spada, con nuovi interrogatori e accertamenti sui decessi sospetti a Forlì. Insulti via social a Liliana Segre: dagli hater scuse, risarcimenti e richieste di fare lavori di pubblica utilitàMilano, 19 febbraio 2026 – Alcuni hater, accusati di diffamazione aggravata dall'odio razziale per insulti via social alla senatrice a vita Liliana... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni a Castelfranco, insulti razzisti sul web al candidato marocchino; Campobello di Licata, Video diffamatorio sui social: Prete denuncia un hater ai Carabinieri; Silvia Salis querela gli hater: Chi mi ha dato della p*****a ora paga, incassati i primi 5mila euro che andranno in beneficenza. Uomo nudo sale sulle auto in corsa, il sindaco contro gli haters: È malato, merita tutta la nostra umanitàIntorno alle 13.30 un uomo, giovane e completamente nudo, ha iniziato a girare per strada lanciandosi anche su diverse macchine, danneggiando alcune di queste. E quello che ha fatto il giro del web ... ilrestodelcarlino.it CASO INQUINAMENTO FALDE ACQUIFERE IN CAMPANIA, IL SINDACO DI ANGRI PRESENTA UNA DENUNCIA. "CI DICANO CHE COLLEGAMENTO C'E' CON L'AUMENTO DEI CASI DI TUMORE" Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, nel pomeriggio di ieri, facebook Castelli, la candidata sindaco e la denuncia della moglie: a Lecco il gossip irrompe sulle urne milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com