Questa sera alle ore 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, il gioco associato alle estrazioni del Lotto che si tiene quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. L’estrazione di oggi, 8 maggio 2026, è la prima prevista per questa settimana. I risultati verranno annunciati subito dopo l’estrazione, che si svolge presso la sede dedicata al gioco.

Estrazione Simbolotto di oggi, 8 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 8 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 8 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 8 maggio 2026 | Lotto

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 2 Maggio 2026

Notizie correlate

Simbolotto, estrazione di oggi 2 maggio 2026 | LottoEstrazione Simbolotto di oggi, 2 maggio 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 2 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il...

Simbolotto, estrazione di oggi 4 maggio 2026 | LottoEstrazione Simbolotto di oggi, 4 maggio 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 4 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 5 maggio 2026: i numeri vincenti; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di sabato 2 maggio 2026; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi 5 maggio 2026: estrazione e numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato.

Simbolotto, Lotto | Estrazione di oggi venerdì 8 maggio 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 8 maggio 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI | Estrazione di oggi, martedì 5 maggio 2026Simbolotto, Lotto: estrazione di martedì 5 maggio 2026. I numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, regole e premi ... ilsussidiario.net

Estrazione Lotto n. 72 di martedì 05 maggio 2026 #LOTTO #Simbolotto #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook