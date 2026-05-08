Simbolotto estrazione di oggi 8 maggio 2026 | Lotto

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Questa sera alle ore 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, il gioco associato alle estrazioni del Lotto che si tiene quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. L’estrazione di oggi, 8 maggio 2026, è la prima prevista per questa settimana. I risultati verranno annunciati subito dopo l’estrazione, che si svolge presso la sede dedicata al gioco.

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Estrazione Simbolotto di oggi, 8 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 8 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 8 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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