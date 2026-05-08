Silver Economy | l’Italia punta a guidare l’innovazione della longevità

L'Italia sta puntando a diventare protagonista nel settore della Silver Economy, con l'obiettivo di sfruttare l'invecchiamento della popolazione come occasione di crescita economica. Si analizzano le tecnologie che potrebbero guidare un mercato valutato in circa 5,7 trilioni di euro, concentrandosi su innovazioni che migliorano la qualità della vita delle persone anziane e creano nuove opportunità imprenditoriali. Le strategie italiane intendono favorire lo sviluppo di soluzioni digitali e assistenziali per questa fascia di popolazione.

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?? Punti chiave Come può l'Italia trasformare l'invecchiamento in un motore economico? Quali tecnologie guideranno il mercato da 5,7 trilioni di euro? Come cambieranno i modelli di welfare con l'aumento degli over 65? Quali nuove competenze serviranno per gestire la transizione demografica??? In Breve Aspettativa di vita italiana a 83,9 anni con proiezione di 87,2 anni entro il 2050. Silver Economy europea vale 5,7 trilioni di euro con impatto del 32% sul PIL. Settore AgeTech europ .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Silver Economy: l’Italia punta a guidare l’innovazione della longevità Notizie correlate Silver economy, il boom della longevità: over 65 in crescita del 40% entro il 2050Entro il 2050 gli over 65 cresceranno del 40%: dalla sanità alla finanza, dal turismo al real estate, la silver economy è già... Salute: Italia punta a diventare hub europeo innovazione per longevità(Adnkronos) – Si è svolta ieri, a Milano, la tavola rotonda finale della prima edizione della Community Longevity+ di Teha Group, l’iniziativa nata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Da Silver a Longevity Economy, la grande economia dei prossimi decenni; La Silver economy vale 400 miliardi di euro e crescerà ancora coi Baby boomer; Silver economy: in Italia vale 400 miliardi - EFA News; Over 65 in Italia: ricchezza immobiliare, stabilità finanziaria e ruolo chiave nelle Pmi. La Silver economy vale 400 miliardi di euro e crescerà ancora coi Baby boomerIn Italia la popolazione over 65 passerà dal 24,7% al 35% entro il 2050, eppure le aziende conoscono ancora poco questi clienti con una buona capacità di spesa. Ecco alcuni mercati che li devono scopr ... italiaoggi.it Silver economy, gli over 50 generano il 67,7% dei consumi in ItaliaDal punto di vista economico, la popolazione Silver italiana presenta una struttura solida, seppur eterogenea. I dati di Intesa Sanpaolo e del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi ... quotidiano.net Zurich Italia e Agos insieme per la silver economy Una nuova partnership per la Cessione del Quinto della Pensione che unisce solidità, protezione e attenzione alle persone. Un modo concreto per rendere il credito più sostenibile e tutelare la serenità delle - facebook.com facebook Housing sociale, depositate PdL, @pierolacorazza: investire sugli anziani A disposizione 20 mln per creare modello di assistenza, cura e benessere per anziani. Le nostre proposte verso la Silver economy attraverso scelte concrete consiglio.basilicata.it/consi x.com