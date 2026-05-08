Sicurezza in Basilicata | voucher per sistemi videoallarme alle imprese

In Basilicata, le imprese possono accedere a voucher per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza. Il finanziamento copre una parte dei costi, con lo Stato che contribuisce all’acquisto dei sistemi antirapina. Per quanto riguarda il collegamento diretto con le forze dell’ordine, si tratta di una procedura che consente di attivare immediatamente l’intervento in caso di allarme. Le modalità di funzionamento e i dettagli del finanziamento sono stati illustrati ufficialmente.

? Domande chiave Come funziona il sistema di collegamento diretto con le forze dell'ordine?. Quanto copre lo Stato per l'acquisto dei nuovi sistemi antirapina?. Chi sono i soggetti che possono richiedere il contributo del 70%?. Perché questa misura è fondamentale per le botteghe dei piccoli borghi?.? In Breve Stato copre il 70% dei costi con voucher fino a 2.500 euro per impresa.. Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito hanno illustrato il bando per le attività lucane.. Protocollo d'intesa siglato lo scorso novembre tra Prefettura e Camera di Commercio.. Sistemi tecnologici dovranno dialogare direttamente con le centrali operative delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

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PREVENZIONE E SICUREZZA INTEGRATA IN FAVORE DEL TESSUTO ECONOMICO LUCANO

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