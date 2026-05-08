Siccità e allagamenti Cataneo spinge sul ciclo integrato dell' acqua | Basta ritardi è ora di cambiare passo

Di fronte a eventi meteorologici che causano allagamenti e siccità, un dirigente ha richiamato l’attenzione sulla necessità di adottare un ciclo integrato dell’acqua. Ha affermato che non si può più tollerare la lentezza nelle risposte e ha chiesto un cambio di passo immediato. Il suo intervento sottolinea l’urgenza di intervenire senza ulteriori ritardi per affrontare le criticità del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Non è più tollerabile procedere con lentezza o restare immobili dinanzi a eventi che mettono in ginocchio il territorio". È il monito di Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Foggia e membro del Coordinamento di Civica Italia, che torna a sollevare critiche sulla pianificazione e gestione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Dall’Abruzzo alla Puglia, gli allagamenti e i bacini stracolmi: l’acqua sprecata per evitare disastri, prima dei mesi di siccitàFamiglie sfollate, strade interrotte, scuole chiuse, ponti crollati, ma anche il timore per i bacini pieni, che non possono più accogliere altra... Puglia, il paradosso dell'acqua: dalla siccità estrema al rischio di svuotare le digheLa Puglia sta vivendo un paradosso climatico: dopo mesi passati a guardare con angoscia i fondali screpolati degli invasi e a razionare l'acqua per... Panoramica sull’argomento Siccità pericolose innescate dalle ondate di calore accelerano a ritmi allarmantiOndate di calore, siccità, rischio di incendi e il fenomeno El Niño si sommano, creando un pericoloso cocktail della crisi climatica. Le ondate di caldo che sfociano in siccità improvvise e dannose si ... it.euronews.com Alluvioni, siccità, piogge: 376 eventi meteo estremi in Italia nel 2025In Italia anche nel 2025 la crisi climatica lascia il segno, e lo fa in maniera sempre più profonda. Secondo il bilancio finale dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, l’Italia in un solo anno è ... repubblica.it