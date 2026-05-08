Siccità e allagamenti Cataneo spinge sul ciclo integrato dell' acqua | Basta ritardi è ora di cambiare passo
Di fronte a eventi meteorologici che causano allagamenti e siccità, un dirigente ha richiamato l’attenzione sulla necessità di adottare un ciclo integrato dell’acqua. Ha affermato che non si può più tollerare la lentezza nelle risposte e ha chiesto un cambio di passo immediato. Il suo intervento sottolinea l’urgenza di intervenire senza ulteriori ritardi per affrontare le criticità del territorio.
“Non è più tollerabile procedere con lentezza o restare immobili dinanzi a eventi che mettono in ginocchio il territorio". È il monito di Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Foggia e membro del Coordinamento di Civica Italia, che torna a sollevare critiche sulla pianificazione e gestione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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