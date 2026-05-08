Una studentessa universitaria di Foligno ha partecipato a un casting per il film Il diavolo veste Prada 2. Durante l'incontro, un selezionatore le ha detto che assomigliava molto all'attrice protagonista, Anne Hathaway. Questa affermazione ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, aprendo nuove possibilità e cambiando il corso delle sue esperienze. La giovane ha raccontato come questa occasione le abbia regalato una svolta importante.

Per una studentessa universitaria di Foligno, Il diavolo veste Prada 2 è stato un sogno che si è avverato. Si chiama Sofia Felicetti, ha 22 anni, ed è stata la controfigura di Anne Hathaway nelle sequenze girate a Milano. La ragazza, iscritta alla magistrale in International Management alla Bocconi, ha trascorso cinque giorni su uno dei set più attesi e paparazzati degli ultimi anni, guadagnandosi i complimenti sinceri dell’assistente americana della star che, notando l’incredibile somiglianza con l’interprete di Andy Sachs, ha esclamato: “ Impressionante! “. Sofia ha raccontato la sua esperienza in un’intervista al Corriere dell’Umbria, svelando qualche retroscena gustoso della sua incursione nel mondo della Settima Arte.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Si presenta a un casting per Il diavolo veste Prada 2: “Sei identica ad Anne Hathaway”, e le cambia la vita

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano

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Sofia Felicetti, la studentessa-controfigura di Anne Hathaway: “Mi dicono che le somiglio da quando avevo 15 anni. Il cinema Prima l’università” x.com