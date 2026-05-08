si licenzia e scompare con i figli adolescenti il mistero di sonia

Sonia Bottachiari si è allontanata dalla sua abitazione di Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, lasciando il lavoro e portando con sé i due figli adolescenti e quattro cani. Dopo aver preso questa decisione, è partita in auto verso il Friuli, senza lasciare tracce o comunicazioni ufficiali. La sua scomparsa ha suscitato interrogativi tra amici e conoscenti, ma al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi.

Sonia Bottachiari si è licenziata, è salita in macchina con i due figli adolescenti e quattro cani ed è partita dalla casa di Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, direzione Friuli, per una vacanza. Succedeva il 20 aprile e da allora della famiglia si sono perse le tracce. L'auto, una Chevrolet Captiva, è stata ritrovata ieri nella zona di Tarcento (Udine) dove sono in corso serrate ricerche e nelle ultime ore si moltiplicano anche presunti avvistamenti e segnalazioni. Ma dove siano la 49enne, la figlia 16enne, il figlio 14enne e i quattro animali, è un mistero. I cellulari risultano spenti, nessuno avrebbe avuto contatti con loro.🔗 Leggi su Feedpress.me

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