Si finge maresciallo per truffare un anziano arrestato un 47enne
Un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di aver truffato un anziano fingendosi un maresciallo. La vittima aveva ricevuto una chiamata in cui le veniva chiesto di incontrare i falsi ufficiali, e l’appuntamento era stato fissato telefonicamente. Quando i truffatori si sono presentati in via Cavalleggeri, non erano soli e sono stati fermati dalla polizia.
L'appuntamento con la vittima era stato fissato telefonicamente ma all'incontro in via Cavalleggeri non si sono presentati solo i truffatori. Mercoledì 6 maggio, gli agenti della Squadra Mobile di Treviso hanno tratto in arresto in flagranza di reato Ciro Febbraro, un 47enne napoletano già noto.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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