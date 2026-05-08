Si finge maresciallo per truffare un anziano arrestato un 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di aver truffato un anziano fingendosi un maresciallo. La vittima aveva ricevuto una chiamata in cui le veniva chiesto di incontrare i falsi ufficiali, e l’appuntamento era stato fissato telefonicamente. Quando i truffatori si sono presentati in via Cavalleggeri, non erano soli e sono stati fermati dalla polizia.

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L'appuntamento con la vittima era stato fissato telefonicamente ma all'incontro in via Cavalleggeri non si sono presentati solo i truffatori. Mercoledì 6 maggio, gli agenti della Squadra Mobile di Treviso hanno tratto in arresto in flagranza di reato Ciro Febbraro, un 47enne napoletano già noto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Finge di essere incaricato di un maresciallo dei carabinieri per truffare un anzianoPrato, 5 marzo 2026 - Si è finto incaricato di un maresciallo dei carabinieri per convincere un anziano a consegnargli denaro e gioielli, ma è stato... Si finge carabiniere per truffare un anziano, la moglie scopre l’inganno e lui l’aggredisce. Arrestato per rapinaEmpoli (Firenze), 12 marzo 2026 – Si è finto un maresciallo dei carabinieri per mettere a segno una truffa ai danni di un anziano, ma il piano è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Truffe: un anziano a Siena sventa il raggiro del ‘finto maresciallo’; Sedicenne si finge maresciallo e tenta la truffa a un’anziana: denunciato; Si finge Maresciallo e tenta il colpo in casa di un anziano: truffa sventata in Via Pispini; Si finge maresciallo dei Carabinieri per truffare un anziano: colpo sventato in pochi minuti grazie al 112. Vicenza, finto Maresciallo sottrae 329mila euro: maxi truffa sventata dai CarabinieriMaxi truffa a Vicenza: un finto Maresciallo raggira una donna per migliaia di euro. Scopri come i Carabinieri hanno recuperato parte della refurtiva. vicenzareport.it Si finge un Maresciallo per derubare due anziani: arrestato un 39enne per furto aggravatoL'uomo grazie a dei complici si è fatto aprire la porta di casa di corso Montecucco. Pedinato dalla Polizia è stato fermato una volta uscito dallo stabile ... torinoggi.it Tenta truffa ad anziana, lei finge di cascarci e chiama la polizia: preso x.com Tenta truffa ad anziana, lei finge di cascarci e chiama la polizia: preso - facebook.com facebook