Shock in Inghilterra | Reform UK primo partito Labour dimezza i seggi

In Inghilterra, le elezioni hanno portato a un risultato sorprendente: il partito Reform UK ha ottenuto la maggioranza dei seggi, superando il Labour, che ha visto dimezzare i propri rappresentanti in Parlamento. La perdita di consensi del Labour ha portato a un calo significativo dei seggi conquistati, mentre Reform UK ha consolidato la propria posizione. Restano aperte le domande su come il leader laburista possa recuperare il sostegno degli elettori nelle prossime tornate elettorali.

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