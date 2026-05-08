sfruttamento del lavoro sindacalista pestato dal titolare della ditta

Un sindacalista è stato aggredito in modo violento mentre si trovava presso un'azienda. Secondo quanto riferito, il titolare della ditta lo avrebbe preso per il collo, fatto cadere a terra e colpito con diversi fendenti. L’attacco è avvenuto senza preavviso, lasciando il sindacalista ferito e sotto shock. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato all’aggressione.

Preso per il collo, buttato a terra e riempito di botte. Totalmente all’improvviso. E’ accaduto ieri mattina di fronte alla stamperia "Mix" di via Galcianese 93, a gestione cinese, dove un sindacalista dei Sudd Cobas, Arturo Gambassi, che stava sostenendo la protesta di alcuni operai che da mesi non ricevono lo stipendio, è stato aggredito e picchiato dal titolare cinese e da un altro orientale. La scena, piuttosto violenta, è stata ripresa in alcuni video, girati con i telefonini, e le immagini hanno fatto velocemente il giro dei vari social. "Sono un po’ ammaccato, ma sto bene – rassicura Arturo Gambassi – Più tardi andrò a farmi refertare. Purtroppo capita spesso che siamo vittime di attacchi simili.🔗 Leggi su Lanazione.it

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