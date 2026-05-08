Negli ultimi tempi si registra un aumento degli sfratti, anche se solo una richiesta su quattro viene effettivamente portata a termine nei tribunali. Uno degli aspetti più discussi riguarda i tempi necessari per riottenere il possesso di un immobile, che si attestano intorno ai 60 giorni. La discrepanza tra richieste e sfratti effettivi solleva domande sui motivi di questa differenza e sulle procedure in corso.

? Punti chiave Come si può rientrare in possesso dell'immobile in soli 60 giorni?. Perché solo una richiesta su quattro viene effettivamente eseguita dai tribunali?. Quanto costa ogni giorno di ritardo per l'inquilino che non se ne va?. Come influirà la nuova sanzione economica sul mercato degli affitti?.? In Breve Morosità causa il 75% degli sfratti, finita locazione il 20% nel 2024.. Immobili vuoti aumentati del 126% rispetto al 2011 per timore morosità.. Sanzione proposta dell'1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo.. Tempi medi tra 16 e 18 mesi per esecuzione senza opposizioni.. In Italia gli ufficiali giudiziari gestiscono circa 81.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfratti in aumento: solo 1 richiesta su 4 viene eseguita davvero

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