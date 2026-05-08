Mi incuriosisco: quale mai sarebbe potuta essere? Non certo l'iconica Saddle bag di Dior, che oggi va letteralmente a ruba su piattaforme tipo Vinted. E nemmeno il marsupio sportivo firmato Gucci in tela e dalla stampa monogram che Carrie sfoggia nelle prime stagioni. Con buona pace di Miranda Priestley («Un marsupio? Che il mio suicidio sia rapido e indolore» è già una frase cult de Il diavolo veste Prada 2). No, non è neppure la Pigeon Clutch by JW Anderson vista in And Just Like That (a volte citata negativamente da qualcuno). Rullo di tamburi: la borsa più criticata e ritenuta meno d'appeal di tutto il mondo SATC è. La Motard Firebird Patchwork firmata Louis Vuitton, apparsa nel primo film: quella che Carrie regala all'assistente Louise di St.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sex and The City: abbiamo scoperto qual è la borsa meno apprezzata dai fan di serie e film. Ma anche eletto la più bella

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