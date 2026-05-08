Settimana della celiachia le iniziative in Umbria | informazioni degustazioni e consulenze gratuite

Dal 9 al 17 maggio si svolge la Settimana nazionale della Celiachia, con numerose iniziative promosse dall’AIC Umbria sul territorio regionale. Durante questa settimana vengono organizzati eventi informativi, degustazioni di prodotti senza glutine, consulenze gratuite e incontri con specialisti. L’obiettivo è diffondere informazioni sulla celiachia e offrire servizi di supporto alle persone interessate, coinvolgendo diverse località dell’Umbria.

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Dal 9 al 17 maggio torna la Settimana nazionale della Celiachia e AIC Umbria (Associazione italiana celiachia) scende in campo con un fitto calendario di iniziative su tutto il territorio regionale: eventi informativi, degustazioni senza glutine, consulenze gratuite, incontri con specialisti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Settimana della Celiachia: le iniziative nel MessineseDal 9 al 17 maggio 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Celiachia del 16 maggio, torna la Settimana Nazionale della Celiachia... Settimana in rosa al Morgagni-Pierantoni: visite e consulenze gratuite per la salute della donnaLa prevenzione torna protagonista in Romagna con un appuntamento che mette al centro il benessere femminile in tutte le sue sfaccettature. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Settimana della Celiachia: iniziativa Tutti a Tavola, Tutti insieme!; Menù speciale Settimana Nazionale della Celiachia; Tutti a tavola, tutti insieme: anche nel 2026 Rivoli aderisce alla Settimana della Celiachia; Settimana della celiachia 2026: eventi e iniziative contro le fake news sul glutine. Vinci aderisce alla Settimana della celiachia: menu senza glutine nelle mense scolasticheL'amministrazione comunale di Vinci ha deciso di aderire anche per il 2026 alla Settimana della celiachia, prevista dal 9 al 17 maggio ... gonews.it Le mense scolastiche del Comune di Cuneo aderiscono alla Settimana della CeliachiaIl menu che verrà proposto in tutte le mense scolastiche del Comune di Cuneo prevede: passato di verdure e legumi con riso, frittata alle verdure, patate prezzemolate, gallette di riso e dessert. Il ... cuneodice.it Questo sarà l’ultimo fine settimana della mia mostra “ANEMOIA” al PAC di Novi di Modena. Si chiude così un’altra emozionante tappa dei miei lavori digitali e io non posso che ringraziare tutte le persone che, in quest’ultimo mese, l’hanno visitata, commentata - facebook.com facebook