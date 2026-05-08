settignanese che annata arriva la doppia salvezza

Le squadre regionali della Settignanese ottengono risultati importanti in questa stagione. Gli Allievi Elite e i Giovanissimi raggiungono la doppia salvezza, confermando la loro posizione nel campionato. Nel frattempo, gli Juniores regionali ottengono la qualificazione alla Coppa Toscana, proseguendo il percorso competitivo della società. Questi risultati testimoniano il buon andamento delle formazioni giovanili della squadra.

Doppia salvezza delle squadre regionali Allievi Elite e Giovanissimi della Settignanese. Mentre gli Juniores regionali hanno conquistato l’accesso alla Coppa Toscana. Vera impresa dei Giovanissimi regionali di mister Maurizio Romei che hanno disputato una parte finale di campionato fantastica: 5 vittorie, 3 pari e una sconfitta. La squadra è risalita: da terz’ultima a nona ottenendo la permanenza in categoria con pieno merito. Decisiva la vittoria, nell’ultima giornata, per 3-0 contro il Bibbiena. Felice l’allenatore Romei per una salvezza che vale come la vittoria di un campionato: "Ringrazio tutti i ragazzi per l’impegno e la serietà dimostrata, insieme ai due ds Leonardo Niccolini e Roberto Paoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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