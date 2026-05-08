La partita di playout del Girone F di Serie D è stata sospesa dalla Lega Nazionale Dilettanti, che attende l’esito dell’appello presentato sul caso del Chieti. La Recanatese ha depositato un esposto contro la squadra abruzzese, mentre si attendono eventuali modifiche agli accoppiamenti delle partite di spareggio dopo la decisione della Procura. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

? Domande chiave Perché la Recanatese ha presentato un esposto contro il Chieti?. Come cambieranno gli accoppiamenti dei playout dopo l'appello della Procura?. Quali sono le conseguenze dei mancati pagamenti dei tesserati teatini?. Chi deciderà la classifica finale se la sentenza venisse riformata?.? In Breve Recanatese ha presentato esposto contestando l'assenza di sanzioni per il Chieti.. Nuova data fissata per i playout tra Sora e San Marino il 17 maggio.. Procura Federale prepara appello contro la sentenza del Tribunale Federale Nazionale.. Controversia scaturita dai mancati pagamenti dei compensi ai tesserati del club teatino.. La Lega Nazionale Dilettanti ha sospeso i playout del Girone F di Serie D, rimandando le sfide salvezza al 17 maggio a causa delle nuove vicende giudiziarie che coinvolgono il Chieti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie D, playout Girone F sospesi: la LND attende l’appello sul Chieti

Notizie correlate

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessione per Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playoutSerie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla...

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessioneSerie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Serie C: gli accoppiamenti dei playoff (e come funzionano), promosse e retrocesse; I verdetti della Serie D: ufficiali gli accoppiamenti playoff e playout; Serie D, finale infuocato nel girone I: inchiesta su 13 gare, rischio stop play off e play out · LaC News24; Serie D: Pistoiese terza, Prato-Siena ai playoff. Il Poggibonsi aggancia i playout – Classifica e verdetti finali.

Serie D Girone F: posticipati di una settimana i play-outPosticipati al 17 maggio i playout del Girone F Sora-San Marino e Chieti-Recanatese. Al via regolarmente domenica 10 maggio i play-off con Teramo e ... rete8.it

Serie D, playoff e playout del Girone I: ufficiali le designazioni arbitraliSono state rese ufficiali le designazioni arbitrali per le gare di playoff e playout del Girone I di Serie D, in programma domenica 10 maggio alle ore 16. Per tutte le sfide decisive della post season ... goalsicilia.it

ScreenWeek Cinema & Serie. ScreenWeek Cinema & Serie · Original audio. - facebook.com facebook

Serie A, rilasciate le licenze UEFA per 18 club: il Como indica il Mapei Stadium come alternativa al Sinigaglia per le coppe europee x.com