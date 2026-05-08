Nell’ultima giornata della Serie B, dieci partite si sono svolte contemporaneamente alle 20:30. La stagione si è conclusa con diverse squadre impegnate in match decisivi, tra cui il Frosinone, che mira a ottenere la promozione in Serie A. La giornata ha visto molte sfide importanti, portando a conclusione un campionato che ha tenuto alta l’attenzione degli appassionati fino all’ultimo minuto.

La Serie B torna in campo per l’ultima, decisiva giornata con dieci partite disputate in contemporanea alle 20:30, regalando una serata ricca di emozioni in linea con l’andamento di tutto il campionato. A giocarsi l’accesso diretto in Serie A durante questa stagione sono state Venezia, Frosinone, Monza e Palermo, che hanno di fatto disputato un torneo a parte. Dopo i risultati dello scorso turno, in cui il Monza è caduto per 3-2 a Mantova e il Frosinone ha espugnato Castellammare vincendo 1-0 contro la Juve Stabia, la classifica vede il Venezia al comando con 79 punti, già certo della promozione. Alle sue spalle la lotta è serratissima: il Frosinone occupa il secondo posto a quota 78, seguito dal Monza fermo a 75.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Serie B, l’ultima decisiva giornata: Frosinone sogna la Serie A

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