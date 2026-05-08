Serie B La Rlc Sistemi vince Ed è festa salvezza

La squadra di pallacanestro femminile di Prato ha conquistato la salvezza in Serie B, vincendo anche la seconda partita dei playout contro il Basket Femminile Pontedera, dopo aver ottenuto il successo nella gara d’esordio. La vittoria consente alla squadra di chiudere la stagione con il risultato positivo desiderato. La sfida si è conclusa con la vittoria di Prato, che ha portato a termine la serie con due successi consecutivi.

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La Pallacanestro Femminile Prato può festeggiare la tanto agognata salvezza in Serie B. Le laniere tagliano il traguardo vincendo, dopo gara 1, anche il secondo atto della serie playout con il Basket Femminile Pontedera. Impegnate in trasferta al PalaMatteoli, Billi e compagne si impongono per 66-60, restando davanti nel punteggio dall’inizio alla fine. La RLC Sistemi, guidata per l’occasione dalla coppia lurissevich-Amerighi (coach Biondi assente per motivi lavorativi), fa subito capire di essere intenzionata a chiudere i conti, grazie soprattutto a un’ispirata Maroglio, le pisane però rispondono presenti e al termine del primo periodo il tabellone luminoso recita 21-24.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serie B. La Rlc Sistemi vince. Ed è festa salvezza Notizie correlate Leggi anche: Serie B, Insigne torna a segnare ed il Pescara sogna la salvezza Leggi anche: Basket, festa per la Gemini Mestre: è salvezza, serie A2 per un altro anno Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pfp, ecco la salvezza: le laniere vincono anche gara 2 di playout a Pontedera; Serie B. La Rlc Sistemi vince. Ed è festa salvezza; Basket serie B Interregionale Play off. Il Costone festeggia il successo. Il rebus del prossimo avversario. Serie B. La Rlc Sistemi vince. Ed è festa salvezzaLa Pallacanestro Femminile Prato può festeggiare la tanto agognata salvezza in Serie B. Le laniere tagliano il traguardo vincendo, ... lanazione.it Rlc Sistemi al debutto in B con la nuova coach Pavi. Il rientro dell’ala pivot BenciniLa Rlc Sistemi è pronta al debutto nel campionato di serie B regionale femminile. Stasera alle 21.15, alla palestra Toscanini, le pratesi ospiteranno Pontedera per iniziare con il piede giusto la loro ... lanazione.it Salvezza raggiunta al primo turno di Playout di serie B femminile per la RLC Sistemi Pallacanestro Femminile Prato che al termine di una vera e propria battaglia sportiva, sbanca un campo ostico come il PalaMatteoli di Pontedera, aggiudicandosi Gara-2 con facebook