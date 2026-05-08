Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 38a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

Venerdì sera alle 20, su LAB Channel, si svolge la 38ª giornata della Serie BKT 2025-2026. La partita viene trasmessa in diretta, con i commenti dei telecronisti su Prime Video e OneFootball. La giornata vede in campo diverse squadre in lotta per obiettivi diversi, mentre gli appassionati seguono le partite in tempo reale. L’evento si inserisce nel calendario della stagione 202526, offrendo agli spettatori un appuntamento con il calcio di secondo livello.

Venerdì sera alle 20.30 si decide tutto. O quasi. Il paradosso che fa capire più di ogni altro slogan come gli ultimi 90 minuti di Serie BKT siano degni di una sceneggiatura thriller lo dice il fatto che l’unica squadra che disputerà certamente la B anche l’anno prossimo sarà il Padova. Anche il Venezia, già promosso in A, si gioca tanto al Penzo nell’ultima di campionato con il Palermo: niente di meno che la vittoria del campionato. Da decidere la seconda promossa, Frosinone e Monza in lizza, l’ottavo posto playoff, sono in cinque a giocarselo, infine le quattro retrocessioni: qui lo scenario è complesso con i playout che in un caso potrebbero anche non giocarsi e oltre venti combinazioni che vedrebbero cambiare retrocessioni dirette o spareggi salvezza.🔗 Leggi su Digital-news.it

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