Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 38a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Da digital-news.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 38ª giornata di Serie B 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, includendo tutte le partite con orari diversi e telecronisti dedicati. La giornata prevede un mix di derby, incontri tra squadre di alta classifica e sfide che potrebbero influenzare la posizione in classifica e la lotta ai playoff. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in tempo reale attraverso la piattaforma di streaming, con dettagli sui match e gli orari disponibili online.

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