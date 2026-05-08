Serie A oggi Torino-Sassuolo | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca Torino-Sassuolo, partita valida per la 36ª giornata di Serie A. La sfida si svolge venerdì 8 maggio e rappresenta uno degli incontri programmati in questa fase del campionato. Le due squadre scenderanno in campo in orari stabiliti e le formazioni probabili sono state già annunciate. La partita sarà trasmessa su canali sportivi dedicati e disponibile anche in diretta streaming.

(Adnkronos) – Torna la Serie A. Oggi, venerdì 8 maggio, si gioca Torino-Sassuolo per la 36esima giornata di campionato. I granata hanno raccolto due punti nelle ultime tre giornate, mentre i neroverdi hanno battuto il Milan nell'ultimo weekend e stanno vivendo un momento d'oro, coronato dall'attuale decimo posto in classifica a quota 49 punti. Ecco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Torino-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in TV: D’Aversa con Vlasic e Simeone, Grosso recupera BerardiTorino-Sassuolo apre la 36ª giornata di Serie A venerdì 8 maggio alle 20:45 al Grande Torino. Probabili formazioni, indisponibili, arbitro Galipò e diretta su DAZN e Sky. lifestyleblog.it

Le partite di oggi: il programma di venerdì 8 maggioVenerdì ad alto calcio, quasi fosse una domenica. Si apre il 36° turno di Serie A con l’anticipo tra Torino e Sassuolo, mentre in Serie. tuttomercatoweb.com

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La probabile formazione del Torino di D'Aversa per la sfida contro il Sassuolo facebook