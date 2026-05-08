Durante il podcast 'Centrocampo', l'ex attaccante ha commentato l'uso del VAR in Serie A, sottolineando che è uno strumento molto importante. Tuttavia, ha aggiunto che sarebbe utile avere persone che hanno giocato a calcio per interpretare meglio le situazioni di campo. Hubner ha espresso questa opinione in relazione alle decisioni arbitrali e alla necessità di un supporto più competente durante le partite.

Durante l'ultima puntata del podcast 'Centrocampo', l'ex attaccante dell'Ancona e del Perugia Dario Hubner è stato ospite per raccontare diversi aneddoti e pensieri legati al mondo del calcio moderno. L'ex attaccante, ritiratosi nel 2011 dopo l'esperienza al Cavenago, ha voluto soffermarsi su un tema molto importante: il VAR. Hubner ha voluto sottolineare la forte importanza della tecnologia nel calcio moderno, anche se ha voluto evidenziare la necessità di persone 'competenti' per valutare le immagini che poi verranno prese in considerazione. Secondo Hubner, infatti, in sala VAR dovrebbero stare alcune persone che abbiano giocato, almeno per un po' a calcio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, Hubner e il VAR: “Importantissimo, ma serve gente che ha giocato”

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