Serale Amici anticipazioni della semifinale del 9 maggio | chi è stato eliminato gli ospiti

La semifinale di Amici 25 è programmata per sabato 9 maggio 2026 e si tratta dell’ultimo appuntamento prima della finale. Durante la puntata si conoscerà il nome del concorrente eliminato e saranno presenti alcuni ospiti speciali. La trasmissione, come di consueto, sarà trasmessa in prima serata e rappresenta il momento cruciale della stagione. Sono attese anche le esibizioni di alcuni concorrenti e momenti di intrattenimento.

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La semifinale di Amici 25 andrà in onda sabato 9 maggio 2026. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Le anticipazioni della semifinale di Amici 25, che andrà in onda sabato 9 maggio 2026, svelano i nuovi ospiti della puntata, il concorrente eliminato e i ragazzi che arriveranno alla finale. Sabato 9 maggio 2026 andrà in onda la semifinale del serale di Amici, con la conduzione di Maria De Filippi e lagiuria formata da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. Una puntata molto importante, perché decreterà quali allievi andranno in finale, che andrà in onda il 17 maggio, e potranno giocarsi la vittoria. Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, i tre ballerini riusciranno a superare la semifinale.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Serale Amici, anticipazioni della semifinale del 9 maggio: chi è stato eliminato, gli ospiti Notizie correlate Serale Amici 25, anticipazioni Semifinale del 9 maggio: chi è stato eliminato, i finalisti e gli ospitiLe anticipazioni della Semifinale del Serale di Amici 25, in onda sabato 9 maggio. Serale Amici 25, le anticipazioni del 18 aprile: gli ospiti, i giudici e chi è stato eliminatoTorna con una nuova, attesissima, puntata il Serale di Amici 25 che sabato 18 aprile terrà incollati alla tv gli appassionati del longevo programma... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Amici 25 anticipazioni settima puntata del serale: doppia eliminazione, chi rischia; Amici 25 Serale, anticipazioni: doppio addio, polemiche, lite in studio e Gard sulla graticola; Amici 25, le anticipazioni della puntata del 2 maggio: chi andrà in semifinale?; Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della settima puntata. Serale Amici 25, anticipazioni Semifinale del 9 maggio: chi è stato eliminato, i finalisti e gli ospitiLe anticipazioni della Semifinale del Serale di Amici 25, in onda sabato 9 maggio. Chi sarà eliminato, gli allievi in finale e gli ospiti in studio. Attenzione spoiler. fanpage.it Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della SemifinaleEcco cosa è successo nel corso dell'ottava registrazione del Serale di Amici 25 e chi sono gli allievi costretti a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. comingsoon.it Attenzione spoiler Le anticipazioni della Semifinale del Serale di Amici 25, in onda domani Chi sarà eliminato, gli allievi in finale e gli ospiti in studio: https://fanpa.ge/FKmLm facebook Giulia Michelini ospite della Semifinale del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 9 maggio in prima serata su Canale 5 x.com