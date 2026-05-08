Serale Amici anticipazioni della semifinale del 9 maggio | chi è stato eliminato gli ospiti

Da novella2000.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale di Amici 25 è programmata per sabato 9 maggio 2026 e si tratta dell’ultimo appuntamento prima della finale. Durante la puntata si conoscerà il nome del concorrente eliminato e saranno presenti alcuni ospiti speciali. La trasmissione, come di consueto, sarà trasmessa in prima serata e rappresenta il momento cruciale della stagione. Sono attese anche le esibizioni di alcuni concorrenti e momenti di intrattenimento.

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La semifinale di Amici 25 andrà in onda sabato 9 maggio 2026. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Le anticipazioni della semifinale di Amici 25, che andrà in onda sabato 9 maggio 2026, svelano i nuovi ospiti della puntata, il concorrente eliminato e i ragazzi che arriveranno alla finale. Sabato 9 maggio 2026 andrà in onda la semifinale del serale di Amici, con la conduzione di Maria De Filippi e lagiuria formata da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. Una puntata molto importante, perché decreterà quali allievi andranno in finale, che andrà in onda il 17 maggio, e potranno giocarsi la vittoria. Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, i tre ballerini riusciranno a superare la semifinale.🔗 Leggi su Novella2000.it

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