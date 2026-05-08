Sequestrati 13mila prodotti per la cura della persona | erano pericolosi e non a norma

Durante un'operazione della guardia di finanza in provincia di Latina sono stati sequestrati oltre 13.000 prodotti destinati alla cura della persona. I controlli miravano a verificare la conformità alle norme di sicurezza e alla tutela dei consumatori. I prodotti sequestrati sono risultati privi delle certificazioni richieste e considerati potenzialmente pericolosi. L’attività rientra in una più ampia azione di controllo sulla vendita di merce non sicura.

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Maxi sequestro di prodotti per la cura della persona da parte della guardia di finanza di Latina. Il servizio rientra in una specifica attività del Comando provinciale volta al contrasto della vendita di merce non sicura a tutela dei consumatori e ha portato appunto al sequestro di oltre 13mila.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Sotto sequestro migliaia di giocattoli e prodotti per la casa, erano contraffatti e pericolosiNell’ambito delle quotidiane attività di controllo che la Guardia di Finanza attua per il contrasto della contraffazione, dell’abusivismo commerciale... Giocattoli pericolosi per la salute: 200mila prodotti sequestrati dai finanzieriAncora una volta l’attività posta in essere dalla guardia di finanza di Viterbo è finalizzata alla salvaguardia della salute dei consumatori e... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dalle truffe all’ecstasy. I carabinieri cercano i soldi della fan di Lauro raggirata. Ma trovano fiumi di droga; Sfruttamento della prostituzione, smantellata rete nella Bassa Veronese: tre denunciati. Guardia di Finanza, sequestrati oltre 13mila prodotti non sicuri per la cura della personaOltre 13mila prodotti per la cura della persona, ritenuti non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolosi per i consumatori, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel territo ... radioluna.it GDF Latina: sequestrati oltre 13.000 prodotti per la cura della persona pericolosiLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina, dopo una specifica attività informativa e di monitoraggio dei profilli social e delle banche dati in uso al Corpo, nel corso di un servizio predispo ... latinaquotidiano.it Latina, sequestrati oltre 13mila prodotti per la cura personale non a norma Oltre 13mila articoli utilizzati per la cura personale, non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e destinati a privati e centri estetici. https://www.latinacorriere.it/latina- - facebook.com facebook