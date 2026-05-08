Sequestrata cava nel Casertano | presunta discarica abusiva TAV

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato una cava nel Casertano, sospettata di essere una discarica abusiva collegata ai lavori della TAV. L’intervento è stato eseguito in seguito a controlli che hanno portato al blocco delle attività all’interno dell’area. Le autorità stanno indagando sui presunti reati ambientali ed edilizi legati alla gestione e alle operazioni di sfruttamento del sito.

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Operazione dei Carabinieri Forestali nel Casertano: sotto sequestro una cava per presunti reati ambientali ed edilizi legati ai lavori TAV.. Sequestro disposto dal Gip di Santa Maria Capua Vetere. I Carabinieri del Gruppo Forestale di Caserta hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di una cava di calcare situata in provincia di Caserta. Il provvedimento riguarda presunti reati ambientali ed edilizi emersi nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. A diffondere la notizia la Procura di Santa Maria Capua Vetere. Le accuse: presunta gestione illecita di rifiuti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sequestrata cava nel Casertano: presunta discarica abusiva TAV Notizie correlate Caserta, sequestrata discarica abusiva presso la Cava CocozzaTempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una... Caserta, sequestrata discarica abusiva presso la Cava Cocozza: intervento della Polizia ProvincialeLa Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una discarica abusiva di circa... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Blitz anti-droga: arrestato un uomo di Torre, sequestrato materiale nella sua abitazione nel salernitano; Voto di scambio e clan, Ros in azione: sequestro da 8 milioni; A 14 anni vuole uccidersi nell’hotel fantasma, notte di panico. LAVORI AV SALERNO-REGGIO, SEQUESTRATA CAVA: SOTTO INCHIESTA CONFERIMENTO DI 340MILA METRI CUBI DI MATERIALE Indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere su una cava nel Casertano: ipotesi di discarica non autorizzata e vio - facebook.com facebook