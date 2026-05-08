Senza tetto ucciso a Times Square arrestato un 17enne | Era una challenge di TikTok

A Times Square, un uomo senza fissa dimora è stato ucciso in un episodio avvenuto nel cuore di New York. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato e accusato di omicidio e possesso illegale di armi. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe legata a una challenge di TikTok. La polizia ha confermato l’arresto e le accuse nei confronti del giovane.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nel cuore di New York. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a New York con accuse gravissime: omicidio e possesso illegale di armi. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe partecipato all’uccisione di un uomo senza fissa dimora come parte di una presunta sfida virale lanciata sui social. La vittima si chiamava Leonidas Baez, aveva 39 anni e stava dormendo nei pressi di Times Square quando sarebbe stato brutalmente aggredito. Il delitto avvenuto nella notte. L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 23:30 del 4 maggio, nella zona della 43esima strada tra Broadway e la Sixth Avenue, davanti al ristorante Burger & Lobster.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Senza tetto ucciso a Times Square, arrestato un 17enne: “Era una challenge di TikTok” Notizie correlate Leggi anche: Fabio ucciso a Ponticelli: il 17enne arrestato, “Era come un fratello. Non dormo più.” D4vd arrestato per omicidio, il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enneIl cantante D4vd, star di TikTok, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza.