Senigallia il collettivo F-7 sfida la realtà alla Ex Pescheria

A Senigallia, presso l’ex Pescheria, il collettivo F-7 ha organizzato un evento che trasforma lo spazio in un’installazione immersiva. La mostra, aperta al pubblico, presenta immagini e opere che invitano a una riflessione sulla realtà e sulla percezione visiva. La presenza del collettivo e le scelte artistiche puntano a stimolare una lettura diversa del luogo e delle sue potenzialità espressive.

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? Punti chiave Come può una vecchia pescheria trasformarsi in un'esperienza immersiva?. Cosa nasconde il collettivo F-7 dietro la superficie delle immagini?. Perché questa mostra sfida la velocità del consumo digitale quotidiano?. Quale impatto avrà questo evento sulla cultura fotografica di Senigallia?.? In Breve Mostra attiva dal 9 al 17 maggio 2026 presso la Ex Pescheria.. Partecipano 12 artisti del collettivo F-7 tra cui Bonetti, Catalani e Rossini.. L'evento trasforma l'ex mercato ittico in uno spazio di riflessione culturale.. L'esposizione propone un percorso immersivo contro la velocità del consumo digitale.. Sabato 9 maggio 2026 alle ore 18 la Ex Pescheria del Foro Annonario di Senigallia aprirà le porte alla mostra fotografica Oltre il visibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, il collettivo F-7 sfida la realtà alla Ex Pescheria Notizie correlate Senigallia piange Marinella Fratini: commozione e affetto collettivo? Cosa sapere Marinella Fratini riceve l'ultimo saluto a Senigallia mercoledì 29 aprile 2026. Dall’Italia a Senigallia: il vuoto di promesse tra annunci e realtà? Cosa sapere Attilio Casagrande critica l'amministrazione Olivetti a Senigallia per la gestione del patrimonio pubblico.